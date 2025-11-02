Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Чернігівщині росіяни атакували цивільну інфраструктуру, постраждав цивільний

За добу росіяни здійснили 53 обстріли.

Фото: В'ячеслав Чаус

Російські окупанти здійснили обстріли по цивільній інфраструктурі Чернігівської області. Поранено місцевого мешканця.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Під атаку ворожих безпілотників потрапив житловий район Новгород-Сіверського. Пошкоджені домівки людей, автівки. 

У Корюківському районі ворог вдарив по сільгосппідприємству в Менській громаді. Попередньо, РФ застосувала балістику. 

У Корюківській громаді через влучання безпілотника вогнем знищений будинок, 47-річний господар зазнав травм. 

Усього за минулу добу 53 обстріли — 96 вибухів.
