На Чернігівщині росіяни атакували цивільну інфраструктуру, постраждав цивільний

Російські окупанти здійснили обстріли по цивільній інфраструктурі Чернігівської області. Поранено місцевого мешканця.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Під атаку ворожих безпілотників потрапив житловий район Новгород-Сіверського. Пошкоджені домівки людей, автівки.
У Корюківському районі ворог вдарив по сільгосппідприємству в Менській громаді. Попередньо, РФ застосувала балістику.
У Корюківській громаді через влучання безпілотника вогнем знищений будинок, 47-річний господар зазнав травм.
Усього за минулу добу 53 обстріли — 96 вибухів.
- Упродовж минулої доби на Сумщині через обстріли РФ загинула людина, ще двоє зазнали поранень.