На Чернігівщині росіяни атакували цивільну інфраструктуру, постраждав цивільний

У Корюківській громаді через влучання безпілотника вогнем знищений будинок, 47-річний господар зазнав травм.

У Корюківському районі ворог вдарив по сільгосппідприємству в Менській громаді. Попередньо, РФ застосувала балістику.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

