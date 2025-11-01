Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
У жовтні Росія втратила три дивізії особового складу та три батальйони танків, - Міноборони

Протягом минулого місяця ворожа армія втратила понад 31 000 осіб особового складу. 

У жовтні Росія втратила три дивізії особового складу та три батальйони танків, - Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: скрін відео

У жовтні російська армія втратила понад 31 000 осіб особового складу. Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони уразили близько 230 бойових броньованих машин ворога, понад 800 артсистем, 29 РСЗВ, 93 танки, що умовно дорівнює чисельності трьох танкових батальйонів.

Як повідомлялося, втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 142 730 солдатів.
