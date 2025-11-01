Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Війна

Росіяни завдали двох ударів по Костянтинівці, загинула людина

Ще одна цивільна особа дістала поранень.

Росіяни завдали двох ударів по Костянтинівці, загинула людина
Костянтинівка (архівне фото)
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Російські військові завдали двох ударів по Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"Перший авіаудар ФАБ-250 зі сторони російських окупантів призвів до загибелі однієї цивільної особи. Людина отримала тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, частина з них зазнала значних руйнувань", - розповів він.

Згодом армія РФ завдала повторного авіаудару.

"Унаслідок цього поранення отримала ще одна цивільна особа, яка самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні у Дружківці. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки", - додав Горбунов. 
Теми:
﻿
