Росіяни завдали двох ударів по Костянтинівці, загинула людина

Російські військові завдали двох ударів по Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"Перший авіаудар ФАБ-250 зі сторони російських окупантів призвів до загибелі однієї цивільної особи. Людина отримала тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, частина з них зазнала значних руйнувань", - розповів він.

Згодом армія РФ завдала повторного авіаудару.

"Унаслідок цього поранення отримала ще одна цивільна особа, яка самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні у Дружківці. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки", - додав Горбунов.