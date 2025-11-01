Президент також запевнив, що на зиму буде збережено фіксовану ціну на газ і на електрику для побутових споживачів.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити пакет програм "Зимова підтримка", що розпочав роботу з грудня 2024 року.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані. Перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві",- зазначив Зеленський.

Деталі програми пізніше представить премʼєр-міністерка.

Президент також наголосив, що на зиму буде збережено фіксовану ціну на газ і на електрику для побутових споживачів.

Програма "Зимова єПідтримка" - це державна ініціатива фінансової допомоги українцям, яка стартувала 10 грудня 2024 року. Вона передбачає виплату в розмірі 1 тисячі грн.