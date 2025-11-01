Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Зеленський доручив уряду розробити пакет програм "Зимова підтримка"

Президент також запевнив, що на зиму буде збережено фіксовану ціну на газ і на електрику для побутових споживачів.

​Зеленський доручив уряду розробити пакет програм "Зимова підтримка"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити пакет програм "Зимова підтримка", що розпочав роботу з грудня 2024 року.

Про це він розповів у відеозверненні. 

"Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані. Перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві",- зазначив Зеленський.

Деталі програми пізніше представить премʼєр-міністерка.

Президент також наголосив, що на зиму буде збережено фіксовану ціну на газ і на електрику для побутових споживачів.

Програма "Зимова єПідтримка" - це державна ініціатива фінансової допомоги українцям, яка стартувала 10 грудня 2024 року. Вона передбачає виплату в розмірі 1 тисячі грн. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies