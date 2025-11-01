Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський

У родині українського скаутингу велика втрата.

Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
Мирон Спольський
Фото: ТиКиїв

Пресслужба Пласту повідомила у Facebook про смерть очільника Світового Пласту Мирона Спольського. 

Голові українського скаутського руху було 73 роки. Він народився у Торонто в родині видатного громадського діяча Ярослава Спольського. До пластунів приєднався у семирічному віці. Займався розвитком організації у Торонто, Вінніпезі, а згодом і Києві, куди переїхав наприкінці 80-х років.

Окрім роботи у Пласті, Спольський також був бізнесменом та меценатом. Він фінансував проведення мистецького змагання пластунів "Орликіада", а також мав два благодійні фонди. 
