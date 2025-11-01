Ворог завдав 720 ударів по населених пунктах Запорізької області, є пошкодження

Під обстрілами опинилися житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Впродовж доби росіяни завдали 720 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та будинки.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Лукʼянівському, Новояковлівці, Залізничному, Малинівці, Зеленому Гаю, Рівнопіллю, Солодкому та Дорожнянці. 472 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Барвінівку, Юрківку, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новомиколаївку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя та Нове. 12 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Преображенку, Новоандріївку. 227 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новомиколаївки, Чарівного, Білогірʼя та Нового", — ідеться у повідомленні.

Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

Мирні жителі не постраждали.