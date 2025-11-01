Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог завдав 720 ударів по населених пунктах Запорізької області, є пошкодження

Під обстрілами опинилися житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби росіяни завдали 720 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та будинки.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Лукʼянівському, Новояковлівці, Залізничному, Малинівці, Зеленому Гаю, Рівнопіллю, Солодкому та Дорожнянці. 472 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Барвінівку, Юрківку, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новомиколаївку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя та Нове. 12 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Преображенку, Новоандріївку. 227 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новомиколаївки, Чарівного, Білогірʼя та Нового", — ідеться у повідомленні.

Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

Мирні жителі не постраждали.
