США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень

Ворог продовжує терор цивільного населення Херсонської області.

Фото: t.me/olexandrprokudin

Минулої доби Херсонщина знову опинилася під масованими ударами російських військ. Загинула людина, двоє осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Під дроновим терором, авіаційними атаками та артилерійським вогнем перебували десятки населених пунктів області, серед яких Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Берислав, Станіслав, Томина Балка, Кізомис, Осокорівка, Хрещенівка, Козацьке та місто Херсон.

Окупанти цілеспрямовано били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові будинки, дванадцять приватних осель, приватні гаражі, автомобілі та сільськогосподарську техніку.

Внаслідок атак одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Зі звільнених територій області вчора евакуювали шістьох мешканців.
