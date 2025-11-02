Унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень

Минулої доби Херсонщина знову опинилася під масованими ударами російських військ. Загинула людина, двоє осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Під дроновим терором, авіаційними атаками та артилерійським вогнем перебували десятки населених пунктів області, серед яких Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Берислав, Станіслав, Томина Балка, Кізомис, Осокорівка, Хрещенівка, Козацьке та місто Херсон.

Окупанти цілеспрямовано били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові будинки, дванадцять приватних осель, приватні гаражі, автомобілі та сільськогосподарську техніку.

Внаслідок атак одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Зі звільнених територій області вчора евакуювали шістьох мешканців.