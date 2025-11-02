Росія атакувала Одещину ударними дронами: є загиблі (доповнено)

Вночі 2 листопада російські війська завдали удару по Одеській області за допомогою ударних безпілотників.
Про це повідомляє ДСНС України.
Як зазначає очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.
Внаслідок удару спалахнули 5 вантажних автомобілів, пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.
На місці працюють усі екстрені служби. Інформація уточнюється.
- Унаслідок чергової ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено 17 приватних будинків. За попередніми даними, поранення отримали двоє людей.