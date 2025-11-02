Росія атакувала Одещину ударними дронами: є загиблі (доповнено)

Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.

Як зазначає очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє ДСНС України.

Вночі 2 листопада російські війська завдали удару по Одеській області за допомогою ударних безпілотників.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies