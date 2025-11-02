США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Росія атакувала Одещину ударними дронами: є загиблі (доповнено)

На місці працюють усі екстрені служби. 

Росія атакувала Одещину ударними дронами: є загиблі (доповнено)
обстріли Одеської області 2 листопада
Фото: ДСНС України

Вночі 2 листопада російські війська завдали удару по Одеській області за допомогою ударних безпілотників. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Як зазначає очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. 

Внаслідок удару спалахнули 5 вантажних автомобілів, пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Фото: ДСНС України

Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація уточнюється.
