ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинули четверо людей, серед них — двоє дітей

Сили оборони збили над областю дев’ять ворожих безпілотників.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинули четверо людей, серед них — двоє дітей
Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість жертв ворожого удару по Самарівському району Дніпропетровщини зросла — загалом загинули четверо людей, серед них двоє дітей. 

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Загинули дві дитини – хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя", – ідеться у повідомленні.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району ворожий дрон-камікадзе спричинив пожежу. Пошкоджено п’ять приватних будинків, господарську споруду та літню кухню. У Васильківській громаді зруйнована частина інфраструктури.

У Павлоградському районі ворожі безпілотники пошкодили інфраструктурні об’єкти та легковий автомобіль.

На Нікопольщині ворог бив FPV-дронами та артилерією по райцентру, а також по Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджено магазин і приватний будинок. 

За уточненими даними, у Нікополі пошкоджене житло місцевих жителів.

За інформацією Повітряного командування, сили оборони збили над областю дев’ять ворожих безпілотників.
