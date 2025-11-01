Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти атакували Чернігівщину дронами, є постраждалі

Пожежа виникла в ангарі сільгосппідприємства.

Російські окупанти атакували Чернігівщину дронами, є постраждалі
Фото: ДСНС України

Росіяни атакували ударними дронами Чернігівську область, постраждала цивільна.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Корюківці через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС України

Унаслідок атаки постраждала 66-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль.

У Новгород-Сіверському внаслідок падіння безпілотників пошкоджені фасади й скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав’ярні. Постраждалих немає.

Рятувальники працюють на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки атак.

  • На Полтавщині окупанти атакували об'єкт газовидобувної галузі. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies