Російські окупанти атакували Чернігівщину дронами, є постраждалі

Росіяни атакували ударними дронами Чернігівську область, постраждала цивільна.
Про це повідомляє ДСНС України.
У Корюківці через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Унаслідок атаки постраждала 66-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль.
У Новгород-Сіверському внаслідок падіння безпілотників пошкоджені фасади й скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав’ярні. Постраждалих немає.
Рятувальники працюють на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки атак.
- На Полтавщині окупанти атакували об'єкт газовидобувної галузі.