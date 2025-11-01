Російські окупанти атакували Чернігівщину дронами, є постраждалі

Пожежа виникла в ангарі сільгосппідприємства.

Росіяни атакували ударними дронами Чернігівську область, постраждала цивільна.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Корюківці через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС України

Унаслідок атаки постраждала 66-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль.

У Новгород-Сіверському внаслідок падіння безпілотників пошкоджені фасади й скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав’ярні. Постраждалих немає.

Рятувальники працюють на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки атак.