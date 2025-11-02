США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
За добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
За добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ сладають близько 1 143 670 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів
Фото: скрін відео

Упродовж минулої доби українські оборонці ліквідували ще 940 окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно склали: 

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 143 670 (+940) осіб 
  • танків  – 11 316 (+0) од.
  • бойових броньованих машин  – 23 525 (+4) од.
  • артилерійських систем  – 34 162 (+25) од.
  • РСЗВ  – 1 534 (+0) од.
  • засоби ППО  – 1 235 (+0) од.
  • літаків  – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од.
  • крилаті ракети  – 3 917 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 28 (+0) од.
  • підводні човни  – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 66 290 (+121) од.
  • спеціальна техніка  – 3 987 (+0) од.

Дані уточнюються. 
