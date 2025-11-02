За добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів

Упродовж минулої доби українські оборонці ліквідували ще 940 окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб
- танків – 11 316 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 525 (+4) од.
- артилерійських систем – 34 162 (+25) од.
- РСЗВ – 1 534 (+0) од.
- засоби ППО – 1 235 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од.
- крилаті ракети – 3 917 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 290 (+121) од.
- спеціальна техніка – 3 987 (+0) од.
Дані уточнюються.