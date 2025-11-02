За минулу добу на фронті відбулося 143 боєзітнення, ворог продовжує тиснути на Покровському напрямку

Сили оборони уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи ворога.

Розпочалася 1 348-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3745 обстрілів, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6295 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гуляйполе, Нечаївка, Малинівка, Степове Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав п’яти авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 184 обстріли, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Новомиколаївка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Щербаки та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.