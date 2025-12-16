НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

З Краматорського району Донеччини “Білі янголи” за осінь евакуювали понад 700 людей

Серед евакуйованих переважно літні та маломобільні люди.

З Краматорського району Донеччини “Білі янголи” за осінь евакуювали понад 700 людей
Евакуацією цивільних займається підрозділ "Білий янгол"
Фото: Поліція Донеччини

Співробітники спецпідрозділу поліції “Білий янгол” продовжують евакуацію мирного населення з Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Зокрема, за осінь поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали з Краматорського району понад 700 людей.

В поліції уточнили, що серед евакуйованих переважно літні та маломобільні люди, які не можуть виїхати самостійно, до того ж більшість з них до останнього не наважувалася залишати домівки.

Правоохоронці доставляють евакуйованих до безпечної локації, звідки мирні мешканці за допомогою волонтерів вирушають до безпечних регіонів України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies