З Краматорського району Донеччини “Білі янголи” за осінь евакуювали понад 700 людей

Співробітники спецпідрозділу поліції “Білий янгол” продовжують евакуацію мирного населення з Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.
Зокрема, за осінь поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали з Краматорського району понад 700 людей.
В поліції уточнили, що серед евакуйованих переважно літні та маломобільні люди, які не можуть виїхати самостійно, до того ж більшість з них до останнього не наважувалася залишати домівки.
Правоохоронці доставляють евакуйованих до безпечної локації, звідки мирні мешканці за допомогою волонтерів вирушають до безпечних регіонів України.