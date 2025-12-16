З Краматорського району Донеччини “Білі янголи” за осінь евакуювали понад 700 людей

Співробітники спецпідрозділу поліції “Білий янгол” продовжують евакуацію мирного населення з Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Зокрема, за осінь поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали з Краматорського району понад 700 людей.

В поліції уточнили, що серед евакуйованих переважно літні та маломобільні люди, які не можуть виїхати самостійно, до того ж більшість з них до останнього не наважувалася залишати домівки.

Правоохоронці доставляють евакуйованих до безпечної локації, звідки мирні мешканці за допомогою волонтерів вирушають до безпечних регіонів України.