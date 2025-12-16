Уранці 16 грудня, приблизно з 04:45 до 04:50, російські війська скерували ударний безпілотник по території Запоріжжя. Дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Троє мешканців зазнали поранень.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, ДСНС та пресслужба Нацполіції.
На місцях влучань постраждалим надавали допомогу парамедики поліції. Задіяні всі екстрені служби.
Федоров написав, що серед постраждалих є чоловік, який отримав осколкове поранення, та жінка, що отруїлася чадним газом.
Надзвичайники врятували з верхніх поверхів 5 жителів будинку, двоє з яких за допомогою автодрабини. Медична допомога людям не знадобилася.
На місці події сталося загоряння чотирьох квартир на 5 та 6 поверхах на площі 120 кв.м. Пожежу ліквідовано. Рятувальники проводять проливку та розбір зруйнованих конструкцій.
Більше ніж півсотні рятувальників та 14 одиниць техніки були задіяні на ліквідації пожежі.