​Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку Запоріжжя. Є постраждалі

Більше ніж півсотні рятувальників та 14 одиниць техніки були задіяні на ліквідації пожежі.

​Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку Запоріжжя. Є постраждалі
Наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: ДСНС

Уранці 16 грудня, приблизно з 04:45 до 04:50, російські війська скерували  ударний безпілотник по території Запоріжжя. Дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Троє мешканців зазнали поранень.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, ДСНС та пресслужба Нацполіції

Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Рятувальники на місці обстрілу у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Рятувальники на місці обстрілу у Запоріжжі

На місцях влучань постраждалим надавали допомогу парамедики поліції. Задіяні всі екстрені служби. 

Федоров написав, що серед постраждалих є чоловік, який отримав осколкове поранення, та жінка, що отруїлася чадним газом.

Надзвичайники врятували з верхніх поверхів 5 жителів будинку, двоє з яких за допомогою автодрабини. Медична допомога людям не знадобилася. 

На місці події сталося загоряння чотирьох квартир на 5 та 6  поверхах на площі 120 кв.м. Пожежу ліквідовано. Рятувальники проводять проливку та розбір зруйнованих конструкцій.

наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
наслідки атаки у Запоріжжі

Більше ніж півсотні рятувальників та 14 одиниць техніки були задіяні на ліквідації пожежі. 
﻿
