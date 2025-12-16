На Сумщині росіяни дроном вбили чоловіка. Поранені ще двоє

Російські війська здійснили майже 20 обстрілів по 11 населених пунктах області.

Правоохоронці на місці обстрілу на Сумщині, фото ілюстративне

У Сумській області унаслідок удару російського дрона загинув чоловік. Також у області є поранені.

Як розповіли у Сумській ОВА, у Великописарівській громаді через удар FPV-дроном загинув 68-річний чоловік. До медичного закладу звернувся 72-річний чоловік, який був поранений внаслідок удару FPV-дроном 14 грудня.

У Глухівській громаді через удар FPV-дроном постраждав 60-річний чоловік.

Протягом доби російські війська здійснили майже 20 обстрілів по 11 населених пунктах у 8 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Юнаківська

Хотінська

Краснопільська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Великописарівська.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду;

в Есманьській громаді зруйновано приватне домоволодіння;

у Шалигинській громаді зруйновано приватний будинок, пошкоджено прибудинкові споруди;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 4 години 30 хвилин.