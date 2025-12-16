В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині росіяни дроном вбили чоловіка. Поранені ще двоє

Російські війська здійснили майже 20 обстрілів по 11 населених пунктах області. 

На Сумщині росіяни дроном вбили чоловіка. Поранені ще двоє
Правоохоронці на місці обстрілу на Сумщині, фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

У Сумській області унаслідок удару російського дрона загинув чоловік. Також у області є поранені. 

Як розповіли у Сумській ОВА, у Великописарівській громаді через удар FPV-дроном загинув 68-річний чоловік. До медичного закладу звернувся 72-річний чоловік, який був поранений внаслідок удару FPV-дроном 14 грудня.

У Глухівській громаді через удар FPV-дроном постраждав 60-річний чоловік.

Протягом доби російські війська здійснили майже 20 обстрілів по 11 населених пунктах у 8 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Краснопільська 
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватне домоволодіння;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватний будинок, пошкоджено прибудинкові споруди;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 4 години 30 хвилин.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies