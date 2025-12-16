Зеленський: зараз мирний план не ідеальний, але це дуже робоча версія

Президент Володимир Зеленський не конкретизуватиме, які саме деструктивні для України пункти мирного плану вдалося вилучити. Вони були в першій версії, що містила 28 пунктів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами вночі 16 грудня. І додав, що важливо, що їх сьогодні немає.

“Це не значить, що у нас на сьогодні ідеальний зараз план, але дуже робоча версія. Я дякую американцям за це партнерство. Але, тим не менш, нам треба бути дуже уважними. Відповідні сигнали ми сказали партнерам, що ці пункти, в тому чи іншому формулюванні, які були вилучені, дуже не хочеться, щоб вони з’являлись в інших документах”, – сказав він.