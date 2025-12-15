"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
З окупованої території РФ повернули ще одну групу українських дітей

Діти пережили репресії з боку російських окупантів.

З окупованої території РФ повернули ще одну групу українських дітей
Ілюстративне фото
Фото: Save Ukraine

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей віком від 11 до 17 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Серед врятованих дітей – одинадцятирічний хлопець, якого разом із батьком російські силовики тримали у відділку поліції через відмову оформлювати російські документи та віддавати дитину до окупаційної школи. 

Родині 16-річної та її 13-річної сестер також погрожували позбавленням батьківських прав та виписували штрафи через відмову ходити до російської школи. Водночас діти таємно продовжували вчитися онлайн в українській школі.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".  

На даний час діти перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу.

"Щиро дякую всім, хто бере участь у місії порятунку та дарує шанс нашим дітям на безпечне життя", – наголошує Прокудін.
﻿
