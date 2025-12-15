З окупованої території РФ повернули ще одну групу українських дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей віком від 11 до 17 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед врятованих дітей – одинадцятирічний хлопець, якого разом із батьком російські силовики тримали у відділку поліції через відмову оформлювати російські документи та віддавати дитину до окупаційної школи.

Родині 16-річної та її 13-річної сестер також погрожували позбавленням батьківських прав та виписували штрафи через відмову ходити до російської школи. Водночас діти таємно продовжували вчитися онлайн в українській школі.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

На даний час діти перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу.

"Щиро дякую всім, хто бере участь у місії порятунку та дарує шанс нашим дітям на безпечне життя", – наголошує Прокудін.