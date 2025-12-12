Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Україні вдалося повернути ще одну дитину з окупованої частини Херсонщини

Дитина залишилася в окупації з бабусею.

Україні вдалося повернути ще одну дитину з окупованої частини Херсонщини
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

На підконтрольну Україні територію повернули семирічного хлопчика з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Напередодні повномасштабної війни його мати поїхала у справах до Києва, а вже 24 лютого їхнє село опинилося в окупації. Дитина залишилася з бабусею. Коли хлопцю виповнилося 7 років і настав час іти до школи, російська окупаційна влада вимагала оформити російське свідоцтво про народження. Зробити це без батьків було неможливо, як і оформити опіку", – ідеться у повідомленні.

Російські служби почали погрожувати забрати дитину від бабусі й відправити до інтернату.

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA"  та за сприяння ГС "Українська мережа за права дитини" порятунок хлопчика став можливим. 

Напередодні свят після майже чотирьох років розлуки хлопчик знову обійняв маму. Зараз вони разом на вільній українській землі отримують всю необхідну підтримку та надолужують втрачений час.

  • Україні вдалося повернути 1902 дитини, яких Росія депортувала або примусово перемістила зі своїх територій та тимчасово окупованих регіонів.
