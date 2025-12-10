Лубінець: Україні вдалося повернути 1902 викрадених Росією дітей

Серед тих, кого вдалося повернути діти, яких примусово вивезли до Росії, а також – щодо яких російська сторона відкривала кримінальні провадження.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на сьогодні до України вдалося повернути 1902 дитини, яких Росія депортувала або примусово перемістила зі своїх територій та тимчасово окупованих регіонів України.

Про це Омбудсман заявив під час спілкування з журналістами, пише Укрінформ.

За словами Лубінця, серед повернених – діти, яких вивозили до РФ після депортації, примусового переміщення або навіть ті, щодо яких російська сторона відкривала кримінальні провадження.

Омбудсман наголосив, що наразі не існує офіційного міжнародно визнаного механізму, який дозволяв би точно встановити кількість українських дітей, депортованих до Російської Федерації.

Росія не надає жодних даних, не допускає міжнародні організації до перевірки цієї інформації та не дозволяє моніторинг так званих "таборів" для українських дітей, які, за словами Лубінця, масово створені на території РФ.

Попри це, українській стороні разом із партнерами вдається повертати дітей додому, однак процес залишається складним і потребує значних дипломатичних та гуманітарних зусиль.