Суспільство

"Укренерго": в Україні найближчим часом діятимуть три черги у графіках відключень електроенергії

Рівень обмежень може різнитися залежно від регіону.

"Укренерго": в Україні найближчим часом діятимуть три черги у графіках відключень електроенергії
Фото: Міненерго

В Україні найближчим часом у середньому вимушено застосовуватимуться три черги у графіках погодинних відключень електроенергії. 

Про це в ефірі повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає Укрінформ.

"Прогнози на сьогодні — справа невдячна, тому що ми перебуваємо під атаками агресора. Ми робимо все можливе, щоб ситуація покращилася, але на поточний момент можна говорити, що три черги у графіках погодинних відключень — це те, що нас очікує", — зазначив Зайченко.

За його словами, рівень обмежень може різнитися залежно від регіону: у деяких областях вони будуть меншими, в інших — більшими.

Очільник "Укренерго" також пояснив причини аварійних відключень, які сталися 9 грудня. Зокрема, російська атака на енергооб’єкт на Сумщині спричинила аварійні знеструмлення у цій області, а також на Харківщині та Полтавщині. Через втрату частини генерації вимкнення довелося тимчасово застосовувати по всій країні.

Зайченко підкреслив, що уряд спільно з енергетиками працює над тим, щоб зменшити обсяги необхідних обмежень. Один із напрямів — перегляд переліку об’єктів критичної інфраструктури, до яких пільги щодо відключень можуть бути скориговані.
﻿
