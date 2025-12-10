​Генштаб: від початку доби відбулось 200 боєзіткнень

Станом на 22:00 10 грудня відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали 23 авіаційних ударів, скинувши 62 керованих бомби. Крім цього, залучили для ураження 1754 дронів-камікадзе та здійснили 2707 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Ворог здійснив 65 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні ворог 10 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Дворічанське та у напрямку Синельникового, Обухівки, Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 186 окупантів, з яких 124 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, три бойові броньовані машини, два мотоцикли, 4 квадроцикли, 11 безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки, два укриття особового складу, також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, гармату та 17 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 20 атак загарбників в районах населених пунктів Вороне, Степове та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського, Рибного та Успенівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 14 боєзіткнень в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя. Два боєзіткнення в даний час тривають.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.