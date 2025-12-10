Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Через російські атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє цивільних

Ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії й FPV-дронами.

Через російські атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє цивільних
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії й FPV-дронами. Унаслідок атак поранень зазнали двоє цивільних.

Про це повідомляє в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Через атаки противника на Нікопольщині постраждали двоє людей – 68-річна жінка та чоловік 53 років. Їм надали необхідну допомогу. Оговтуватися від пережитого будуть вдома", – ідеться у повідомленні. 

Били росіяни з різного озброєння – з важкої артилерії й FPV-дронами, а також скидали на населені пункти боєприпаси з БпЛА. 

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. 

Пошкоджені приватний будинок, магазин і торгівельний павільйон. Понівечені дві заправки.
