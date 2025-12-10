Через російські атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє цивільних

Ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії й FPV-дронами.

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії й FPV-дронами. Унаслідок атак поранень зазнали двоє цивільних.

Про це повідомляє в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Через атаки противника на Нікопольщині постраждали двоє людей – 68-річна жінка та чоловік 53 років. Їм надали необхідну допомогу. Оговтуватися від пережитого будуть вдома", – ідеться у повідомленні.

Били росіяни з різного озброєння – з важкої артилерії й FPV-дронами, а також скидали на населені пункти боєприпаси з БпЛА.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.

Пошкоджені приватний будинок, магазин і торгівельний павільйон. Понівечені дві заправки.