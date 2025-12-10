Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 127.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області; Рижівка Безсалівка, Рогізне, Волфине Сумської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог здійснив 34 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Дворічанське та у напрямку Синельникового, Обухівки, Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в напрямку Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 22 атаки на позиції українців у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман наразі тривають три боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в напрямку Костянтинівки, Іллінівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 32 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 14 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районі населеного пункту Степове та у бік Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 14 боєзіткнень в районі населеного пункту Солодке та в напрямку Зеленого, Гуляйполя. Два боєзіткнення в даний час тривають.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямку Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника.