Також триває операція з розширення логістичних коридорів Сил оборони у Мирноград.

Сили оборони України відбивають механізований штурм російських військ на Покровськ. Ворог задіяв броньовано, автомобільну на мототехніку.

Про це інформує 7 корпус ДШВ.

"Окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Для штурму росіяни задіяли броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста", – ідеться у повідомленні.

Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ організовано відбили ворожу атаку. "68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника", – ідеться у повідомленні.

У 7 корпусі наголошують робота зі знищення техніки та особового складу противника – триває.

За попередньою інформацією, у штурмі на Покровськ задіяні підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії.

"Оборонна операція Покровської агломерації – триває. До захисту залучаються різні складові Сил оборони – Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, БпС, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції", – додають військові.

Також військові наголошують, що логістика залишається ускладненою. Для підсилення можливостей Сил оборони, постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград.