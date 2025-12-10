Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

7 корпус: Сили оборони відбивають масштабний механізований штурм росіян на Покровськ

Також триває операція з розширення логістичних коридорів Сил оборони у Мирноград.

7 корпус: Сили оборони відбивають масштабний механізований штурм росіян на Покровськ
Фото: EPA/UPG

Сили оборони України відбивають механізований штурм російських військ на Покровськ. Ворог задіяв броньовано, автомобільну на мототехніку. 

Про це інформує 7 корпус ДШВ.

"Окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Для штурму росіяни задіяли броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста", – ідеться у повідомленні.

Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ організовано відбили ворожу атаку. "68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника", – ідеться у повідомленні.

У 7 корпусі наголошують робота зі знищення техніки та особового складу противника – триває.

За попередньою інформацією, у штурмі на Покровськ задіяні підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії.

"Оборонна операція Покровської агломерації – триває. До захисту залучаються різні складові Сил оборони – Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, БпС, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції", – додають військові.

Також військові наголошують, що логістика залишається ускладненою. Для підсилення можливостей Сил оборони, постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград.
