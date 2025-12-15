Європейському Союзу довіряють 49% опитаних українців, а довіру до США висловлюють лише 21% респондентів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, Євросоюзу довіряють 49%, не довіряють 23% респондентів (у грудні 2024 року було 46% і 19%, тобто майже без змін).

Решта 27% відповіли "важко сказати напевно". Загалом можна бачити, що ЄС скоріше користується довірою українців, зазначили соціологи.

Водночас значно нижчі показники довіри до США і до НАТО, які до того ж демонструють суттєву низхідну динаміку за рік. Так, США довіряють 21% опитаних (зниження з 41% у грудні 2024 року), не довіряють – 48% (ріст з 24% у грудні 2024 року).

"У контексті гарантій безпеки важливо підкреслити, що лише 21% українців довіряють США. Враховуючи доволі низьку недовіру, українці обґрунтовано вимагають конкретизації в гарантіях безпеки, які би дійсно запобігли повторному російському вторгненню. Якщо гарантії безпеки не будуть однозначними та не будуть зобов’язувальними (зокрема, з конкретними переконливими сильними кроками, які обов’язково зроблять США та інші партнери у разі нового вторгнення), українці не будуть їм довіряти і це позначиться на загальній готовності схвалити відповідний мирний план", - прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.