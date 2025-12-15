В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Росіяни атакували Україну ракетами
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Світ

Кислиця: несправедливо викривляти підхід американської команди у мирних переговорах

Сторони переговорного процесу уважно прислухаються одна до одної.

Кислиця: несправедливо викривляти підхід американської команди у мирних переговорах
американська сторона переговорного процесу
Фото: Сергій Кислиця/ мережа "Х"

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця наголосив на важливості повної залученості американської до мирного процесу.

Про це він написав у соціальній мережі X.

За словами Кислиці, несправедливо викривляти підхід американської сторони, яка інвестує значні час, зусилля та ресурси у досягнення миру. Він підкреслив, що всі сторони уважно прислухаються одна до одної в межах переговорного процесу.

"Українська позиція є абсолютно чіткою. Анонімні джерела не відповідають дійсності", – зазначив перший заступник міністра.
