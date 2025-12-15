Кислиця: несправедливо викривляти підхід американської команди у мирних переговорах

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця наголосив на важливості повної залученості американської до мирного процесу.
Про це він написав у соціальній мережі X.
За словами Кислиці, несправедливо викривляти підхід американської сторони, яка інвестує значні час, зусилля та ресурси у досягнення миру. Він підкреслив, що всі сторони уважно прислухаються одна до одної в межах переговорного процесу.
"Українська позиція є абсолютно чіткою. Анонімні джерела не відповідають дійсності", – зазначив перший заступник міністра.
- 15 грудня в Берліні відбувається другий день перемовин у форматі Україна – США – Європа. Метою зустрічі є напрацювання мирного плану.