Кислиця: несправедливо викривляти підхід американської команди у мирних переговорах

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця наголосив на важливості повної залученості американської до мирного процесу.

Про це він написав у соціальній мережі X.

За словами Кислиці, несправедливо викривляти підхід американської сторони, яка інвестує значні час, зусилля та ресурси у досягнення миру. Він підкреслив, що всі сторони уважно прислухаються одна до одної в межах переговорного процесу.

"Українська позиція є абсолютно чіткою. Анонімні джерела не відповідають дійсності", – зазначив перший заступник міністра.