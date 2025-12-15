В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСвіт

​Президент Азербайджану пропонує оголосити амністію для 20 тисяч засуджених

Передбачається звільнення від покарання осіб, які брали участь у бойових операціях, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність країни.

​Президент Азербайджану пропонує оголосити амністію для 20 тисяч засуджених
Ільхам Алієв
Фото: EPA/UPG

Президент Азербайджану Ільхам Алієв з нагоди «Року Конституції та суверенітету» ініціює оголошення амністії, яка стосуватиметься понад 20 тисяч засуджених.

Про це повідомляє Азертадж.

Проєкт акта про амністію передбачає звільнення від покарання або кримінальної відповідальності осіб, які брали участь у бойових операціях, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність Азербайджанської Республіки, у тому числі у вітчизняній війні та антитерористичній операції 19-20 вересня 2023 року.

Крім цього, амністія стосуватиметься близьких родичів осіб, які загинули або зникли безвісти під час цих операцій, осіб, які отримали інвалідність унаслідок їх проведення, а також осіб, яким виповнилося 60 років, осіб, які були неповнолітніми на момент скоєння злочину, та інших осіб. 

Водночас низка осіб, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі за злочини, що не становлять великої загрози громадянській безпеці або менш тяжкі злочини, а також за злочини, скоєні через необережність, будуть звільнені від покарання або ж невідбуту частину їх покарання буде скорочено.

Очікується, що "Акт про амністію" стане найбільшою амністією за кількістю осіб, до яких вона буде застосована, зокрема щодо засуджених, які будуть звільнені від покарання у вигляді позбавлення волі.

Згідно з очікуваннями, акт стосуватиметься загалом понад 20 тисяч людей.  
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies