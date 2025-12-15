​Президент Азербайджану пропонує оголосити амністію для 20 тисяч засуджених

Передбачається звільнення від покарання осіб, які брали участь у бойових операціях, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність країни.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв з нагоди «Року Конституції та суверенітету» ініціює оголошення амністії, яка стосуватиметься понад 20 тисяч засуджених.

Про це повідомляє Азертадж.

Проєкт акта про амністію передбачає звільнення від покарання або кримінальної відповідальності осіб, які брали участь у бойових операціях, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність Азербайджанської Республіки, у тому числі у вітчизняній війні та антитерористичній операції 19-20 вересня 2023 року.

Крім цього, амністія стосуватиметься близьких родичів осіб, які загинули або зникли безвісти під час цих операцій, осіб, які отримали інвалідність унаслідок їх проведення, а також осіб, яким виповнилося 60 років, осіб, які були неповнолітніми на момент скоєння злочину, та інших осіб.

Водночас низка осіб, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі за злочини, що не становлять великої загрози громадянській безпеці або менш тяжкі злочини, а також за злочини, скоєні через необережність, будуть звільнені від покарання або ж невідбуту частину їх покарання буде скорочено.

Очікується, що "Акт про амністію" стане найбільшою амністією за кількістю осіб, до яких вона буде застосована, зокрема щодо засуджених, які будуть звільнені від покарання у вигляді позбавлення волі.

Згідно з очікуваннями, акт стосуватиметься загалом понад 20 тисяч людей.