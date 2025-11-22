Про американський “мирний план” та його пункти

А тепер Білий дім пропонує, щоб ЄС взяв на себе втрату репутації, позови та можливі проблеми з тим же Китаєм, який тепер тричі подумає, чи розміщувати інвестиції та активи в Бельгіях з Нідерландами, щоб гроші в підсумку пішли відновлення України, а 50% прибутку з цього — в США?

Схоже, серед європейців не знайшлося охочих брати участь у миротворчій місії — фінансуючи її, ризикуючи втратами власних військових від мін, скидів та обстрілів, — щоб Трамп отримав Нобелівську.

З приводу 28 пунктів та пропозиції США миритися до Різдва , оскільки вже ми залізли у величезний корупційний скандал.

Фото: EPA/UPG

Французи та шведи біжать — волосся назад, хочуть витратити гроші не на свої літаки, а на F-16 з наявності, за кінським цінником, як якийсь Viper для Словаччини (12 штук за майже 3 мільярди), німці в Сили оборони України систем IRIS-T поставили більше, ніж у Бундесвер, теж заради цього. Треба бути дуже альтернативно розвиненим, щоб так думати.

Як, зрештою, віддати Слов'янсько-Краматорську агломерацію “в оренду”.

Ну а чому б ні? Громадянин віддав сина в армію до кінця особливого періоду, який триває 12 років, платив податки, виконував дивні закони, на кшталт того, що йому потрібна програма резерву, але держава тобі смартфон не зобов'язана надати.

А тепер переїжджай до облупленого колишнього піонерського табору під Вінницею, бо у твоїй квартирі житиме якийсь бурят чи дагестанець.

А може одразу до Трампа чи до Зеленського додому? А хто в нас може віддати такий наказ і щоб він був легітимним, і все це прийняли?

Який такий орган виплачуватиме йому і сотням тисяч сімей компенсації? Це вже не безлике “ворог зруйнував” — має бути наказ на евакуацію. Чи Росія як кріпаків орендує, з людьми?



Фото: надано Павлоград Карітас України

А так, і “демілітаризація Донбасу” — це максимальна дичина. Де-факто, це буде РФ, де-юре — невизнана сіра зона.

Але там має бути поліція, спецназ Росгвардії, УФСІН та ФСБ, з броньованими “Уралами”, дронами, мотоциклами. Бо як держава зможе забезпечувати закони без монополії на насильство?

Дійшло?

І ці невідомі дрони тепер стоятимуть у незруйнованій агломерації, літатимуть із заводів, а їхні екіпажі будуть у теплому підвалі.

А ми стоятимемо в полі перед Барвінковим багато років, Нагадую, на всіх демілітаризованих зонах від Кіпру до Кореї військові обох сторін служать багато років.

Геніально, добре допомогли!

А якщо там буде “народна міліція ДНР” із танками та літаками, то що зробить рудий дідусь? Запровадить проти Росії санкції знову?

Ті ж санкції, що зараз не можуть зупинити повзучий наступ, а потім, коли Москва накопичить золотовалютні резерви, людський ресурс, броню, наробить ще ”Іскандерів”, зможе?

У Вашингтоні що, реально думають, що ми тут убогі розумом всією країною?

Фото: EPA/UPG Трамп і Зеленський, Білий дім, 17 жовтня 2025

І що означає амністія за всі військові злочини?

Вони не мають терміну давності, і жодні сербсько-хорватські договорняки для суду в Гаазі не мали значення.

Інакше кожен розстрілюватиме полонених, змушуватиме їх співати гімн за 1200 калорій на добу та повертатиме у стані дистрофії.

Можете запитати у генерала Слободана Праляка. А ні, не можете, він отруту випив просто у прямому ефірі. Теж амністія була, багато обіцяли та підписували.

А що таке достатня військова відповідь? Я вважаю, що достатня військова відповідь — це на три літаки більше на східному фланзі НАТО, британці зі мною згодні, так і вчинили.

А вступ у війну на боці України так і називається — вступ у війну на боці України у разі вторгнення. Навіщо на нього чекати — вступайте зараз.

Якраз є вторгнення, Москва втратила третину ЧФ, всі танки, які мала на початку атаки, використовує найманців з Бангладешу і Непалу, має дефіцит бюджету.

Чи не хочете?

А потім захочете, коли вона відбудує флот, танки та накопичить ракет? Ми схильні вірити, так.

Фото: Pravda Gerashchenko

До речі, "літаки ЄС будуть розміщені в Польщі”. А члени ЄС уже зобов'язані погоджувати з Трампом та Путіним, що там їм в межах ЄС робити?

Це взагалі плювок в обличчя — європейці якось самі, без кремлівського цілувальника дітей в живіт, розберуться, де базувати свої чотири тисячі бойових літаків — в Португалії чи Фінляндії.

Загалом тут мова навіть не про те, що до кожного пункту потрібна окрема книга тлумачень і правил.

Жоден пункт не працює, і це очевидно для будь-якої людини, яка трохи вміє у логіку.

Як перевірити скорочення армії до 600 тисяч? А якщо ми 600 тисяч по штату триматимемо, а ще скільки ж проженемо через контракти резервіста, сховаємо в поліції та частинах кадру, на добрій зарплаті за рахунок європейських платників податків?

“Нептуни” ми поріжемо, але виявиться, що ні і вони локалізовані на тих же заводах “Рейнметалу”, які вже випускають снарядів більше, аніж США?

Чому Москва може виходити з договору про РСМД, а ЄС — ні, і ми маємо враховувати ось ті смішні обмеження щодо дальності?

Нагадую: у Японії немає армії, є лише сили самооборони. І у них є два авіаносці, здатні приймати F-35.

Виключно для самооборони, звісно. Сміються всім додзьо, коли розповідають. І це вже після всіх можливих договорів і ядерного бомбардування.

Особисто мені здається, що Вашингтон зараз прямо штовхає Москву вдарити по ЄС.

Не знаю навіщо — щоб продавати зброю на трильйони чи, щоб Москву остаточно знежирити перед конфліктом Вашингтона і Пекіна.

Але факт очевидний: віддати найукріпленішу зону, відмовитися від далекобійного озброєння і скоротити армію — це тільки, щоб ми не вдарили у фланг, коли росіяни підуть різати Сувалки.

Фото: EPA/UPG Німецька армія

Поки що в ЄС не переозброюлися і не затягнули східний фланг батареями ПКР, флотами та новими німецькими дивізіями.

Міндічгейт — це просто привід знову на нас натиснути: повторюється історія з “угодою про надра”. Звісно, партнери заводять сюди мільярди та реформують НАБУ не для того, щоб ми тут цю допомогу пиляли.

Так що думаю, вони мають компромат на багатьох. Але Україна проживе і без Міндіча, і без Зеленського.

А ось без величезної укріпленої агломерації та з порізаною армією, не факт.

Зараз на виборах не виграє ніхто, крім патріотичних (і прозахідних) партій, це показують усі заміри — умовно, Залужний, Буданов та компанія.

Питання не в тому, що Зеленський хоче продовжувати сидіти біля керма, а те, що він транслює очікування такої партії. Саме так працює демократія, вітаю.

А це означає, що на сьогодні консенсус один — нам в ЄС, в НАТО, потрібні реформи і нова залізна завіса.

Фото: З відкритих джерел

Війну настав час закінчувати, але те, що пропонують зараз американці — це запрошення до третьої кампанії в строк до 3-5 років.

При тому, що допомога під час перемир'я буде сильно урізана, багато хто в армію, з якої вихід — покалічений чи загинув, інвалідність дружини чи матері, не повернеться більше ніколи, а тих, кого ви відселите або втекли від війни, все одно прагнутимуть до ЄС — попри урізання допомоги там все ще значно краще, ніж за 500 доларів середньої зарплати у нас.

Але оскільки “діти” до 25 років в армії не потрібні, жінок в армії суспільство не сприймає, реформа ПТУ не на часі, а працівників стратегічних цирків та фасувальників спецій забронювали, то в нас дуже неприємний шпагат.

Думаю, що ЄС у стислий термін викотить свою пропозицію і потрібен буде національний діалог, бо воювати як раніше все важче, а затискати гайки — гарантовано пролетіти повз вибори. Надходить час віришувати.