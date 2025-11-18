База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Reuters: Трамп підтримає законопроєкт про антиросійські санкції, якщо остаточне право рішення залишиться за ним

Білий дім наполягає на чіткому формулюванні, яке гарантує, що остаточне рішення щодо санкцій ухвалюватиме саме Трамп.

Reuters: Трамп підтримає законопроєкт про антиросійські санкції, якщо остаточне право рішення залишиться за ним
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про запровадження санкцій проти країн, що ведуть бізнес із Росією, якщо документ міститиме положення про його особисту контрольну роль, пише Reuters із посиланням на високопосадовця Білого дому.

Трамп напередодні заявив журналістам, що йому «окей», що республіканці працюють над законопроєктом про антиросійські санкції, і навіть запропонував додати до санкційного пакета Іран. Ініціаторами документа є сенатор Ліндсі Грем та конгресмен Браян Фіцпатрік.

Видання зазначає, що недільні заяви Трампа можуть відкрити шлях для просування законопроєкту в Конгресі.

На запитання, чи готовий тепер Трамп підтримати законопроєкт, посадовець відповів: «Він підписав би його. Він дав сигнал про це минулої ночі». Однак, за словами посадовця, Білий дім наполягатиме на чіткому формулюванні, яке гарантує, що Трамп зберігає контроль над санкціями.

«Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був виняток, який гарантує, що президент має остаточні повноваження щодо ухвалення рішень про санкції», — сказав посадовець. — «Тож якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту».

Посадовець також повідомив, що Білий дім продовжує переговори з Росією щодо завершення війни. «Ми точно продовжуємо цим займатися. Просто це не в центрі новин, тому що у нас так багато подій».
