Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Верховної Ради, де мали розглядати відставку Гринчук і Галущенка

Очікується, що засідання відновлять після наради з керівниками фракцій і груп.

Верховна Рада поки що не змогла проголосувати за відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка, оскільки народні депутати заблокували трибуну. Про це відомо з трансляції засідання в YouTube.

Спікер ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні і покликав лідерів фракцій і груп на нараду. Про намір блокувати розгляд питання заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Він вимагає відставки всього уряду.

"Ми не будемо голосувати за ці спроби випустити пар і зберегти корупційну вертикаль", – сказав він.

Також за відставку уряду нині виступила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка оголосила збір підписів за розгляд цього питання.

Окремо підписи збирає "ЄС".

Вчора з пропозицією відправити Кабмін у відставку і створити коаліційний уряд виступила і партія "Голос".

Відставку Германа Галущенка і Світлани Гринчук ініціювали після викриття корупційної схеми в "Енергоатомі". Підозр ці міністри не отримали.

За даними слідства, радник Галущенка реалізовував схему відкатів з кожного контрагента НАЕК. Допомагав йому в цьому директор з фізичного захисту компанії, а організував схему, як вважає слідство, співвласник "Студії «Квартал 95»" Тимур Міндіч. Всі троє є підозрюваними.

Також підозри оголосили чотирьом працівникам так званого бек-офісу, що легалізовував незаконні кошти, та колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову. Він вже є фігурантом розслідування у іншій справі, а в "операції Мідас" отримав підозру за незаконне збагачення. Нині суд має продовжити обрання йому запобіжного заходу.