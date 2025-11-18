База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаПолітика

Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Верховної Ради, де мали розглядати відставку Гринчук і Галущенка

Очікується, що засідання відновлять після наради з керівниками фракцій і груп. 

Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Верховної Ради, де мали розглядати відставку Гринчук і Галущенка
Блокування трибуни
Фото: скриншот

Верховна Рада поки що не змогла проголосувати за відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка, оскільки народні депутати заблокували трибуну. Про це відомо з трансляції засідання в YouTube. 

Спікер ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні і покликав лідерів фракцій і груп на нараду. Про намір блокувати розгляд питання заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. 

Він вимагає відставки всього уряду.

"Ми не будемо голосувати за ці спроби випустити пар і зберегти корупційну вертикаль", – сказав він. 

Також за відставку уряду нині виступила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка оголосила збір підписів за розгляд цього питання. 

Окремо підписи збирає "ЄС". 

Вчора з пропозицією відправити Кабмін у відставку і створити коаліційний уряд виступила і партія "Голос". 

Відставку Германа Галущенка і Світлани Гринчук ініціювали після викриття корупційної схеми в "Енергоатомі". Підозр ці міністри не отримали. 

За даними слідства, радник Галущенка реалізовував схему відкатів з кожного контрагента НАЕК. Допомагав йому в цьому директор з фізичного захисту компанії, а організував схему, як вважає слідство, співвласник "Студії «Квартал 95»" Тимур Міндіч. Всі троє є підозрюваними. 

Також підозри оголосили чотирьом працівникам так званого бек-офісу, що легалізовував незаконні кошти, та колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову. Він вже є фігурантом розслідування у іншій справі, а в "операції Мідас" отримав підозру за незаконне збагачення. Нині суд має продовжити обрання йому запобіжного заходу. 
