"Голос" і Порошенко вимагають відправити уряд у відставку і сформувати новий коаліційний кабінет

Політичні партії "Євросолідарність" і "Голос" на тлі масштабного корупційного скандалу опублікували заяви з вимогою відставки чинного уряду. "Голос" вважає, що новий уряд має формувати парламентська більшість.

Політсила заявила, що чинний кабінет має "невідкладно піти у відставку". А натомість "новий Кабмін має бути створений не рішенням функціонерів Офісу президента чи сторонніх осіб, а голосами нової, проукраїнської коаліції у Верховній раді".

Також вони виступили за виключення з парламентських комітетів депутатів з колишньої ОПЗЖ і груп, які працювали не на користь інтересів України.

Відеозвернення із заявою про необхідність подолання кризи, викликаної викриттям корупції, записав і лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко. Він вважає, що в цій ситуації відставка лишн двох міністрів (Германа Галущенка з посади міністра юстиції та Світлани Гринчук – з Міненерго) є "профанацією".

"В оприлюднених записах фігурують прізвища щонайменше п’яти урядовців, і це лише те, про шо ми знаємо. А ще фінансова розвідка. А ще Антимонопольний. І знаємо ми далеко ще не все. Тож увесь цей корумпований колективний Кабміндіч має нарешті піти у відставку в повному складі. Йдеться не про персоналії, а про систему управління. Не просто про заміну уряду, а про повернення йому політичної суб’єктності. Як і парламенту. Україна є парламентсько-президентською республікою, і саме на основі цієї норми необхідно сформувати нову, дієздатну коаліцію замість тієї, яка де-факто існує нині в парламенті як цивільний шлюб між «Слугами народу» і недобитками опзж. Нова коаліція, що об’єднає всі патріотичні політичні сили, має сформувати уряд національного порятунку з фахівців із бездоганною репутацією", – сказав політик.

Нинішній склад уряду діє із липня, після того, як Дениса Шмигаля замінили на Юлію Свириденко. Відставка прем'єра автоматично приводить до відставки всіх членів уряду, хоча стаття 10 закону про воєнний стан забороняє припинення повноважень органів державної влади. Нардеп Ярослав Железняк тоді повідомляв, що юристи ВР сказали, що можна відправляти уряд у відставку, попри цю норму.

Підозри по справі про корупцію в енергетиці поки що не отримав жоден чинний член уряду. Германа Галущенка, чий тодішній радник, за даними слідства, брав участь у схемі, а також його наступницю в Міненерго Світлану Гринчук, збираються відправити в відставку.