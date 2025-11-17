Кривонос: НАБУ встановлює повний ланцюг фінансових потоків по справі "Мідас", кошти виводилися у численні закордонні юрисдикції

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що бюро зосереджене не на публікації окремих фрагментів записів по справі "Мідас", а на встановленні всіх обставин діяльності злочинної організації, причетної до масштабного відмивання коштів.

Про це він заявив на засіданні ТСК у Верховній Раді, передає косрепондентка LB. За його словами, НАБУ вже продемонструвало частину записів, які стосуються окремих епізодів злочинної діяльності, однак слідство рухається значно ширше – до повного відтворення маршрутів "відмитих" грошей.

"Питання зараз не в публікації окремих розмов, а в встановленні всіх обставин вчинення злочину. Ми бачимо, що кошти, які милися через даний офіс, розмивалися і перераховувалися у дуже багато закордонних юрисдикцій. За них купували дорогоцінне майно, активи", – сказав Кривонос.

Після проведених обшуків детективи отримали доступ до електронних носіїв, телефонів та первинної бухгалтерської документації. Усе це НАБУ має проаналізувати та надати правову оцінку.

Кривонос наголосив, що ключову роль у розкритті схеми має відіграти Служба фінансового моніторингу. За його словами, бюро ще з лютого 2025 року стикається з проблемами у відстеженні фінансових потоків, пов’язаних, зокрема, з оборонними закупівлями.

"Ми направляли один за одним запити до служби фінмоніторингу щодо руху коштів і підозрілих транзакцій. Зараз таких запитів буде значно більше. Вони стосуватимуться фігурантів – «Карлсонів», «Шугарменів» та інших учасників цієї організації, багато з яких досі не ідентифіковані", — зазначив він.

Окремо НАБУ готує запити про міжнародну правову допомогу, для чого також необхідна співпраця з фінмоніторингом. У справі призначатимуться численні експертизи – економічні, технічні та фоноскопічні, зокрема для підтвердження автентичності голосів на оприлюднених плівках. До процесу будуть залучені Мін’юст, експертні установи, СБУ та Національний банк, оскільки слідство потребує даних про рух коштів, зокрема через державні банки.