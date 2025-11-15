"Схеми": Міндіч виїхав з України на львівському VIP-таксі за декілька годин до обшуків

Бізнесмен і співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, якого правоохоронні органи підозрюють в організації корупційної схеми у сфері енергетики, скористався послугами львівського преміум-сервісу перевезень "ТаймЛюкс" для виїзду з України.
За даними розслідування "Схем" Радіо Свобода, Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі вночі 10 листопада — за кілька годин до обшуків НАБУ у межах операції "Мідас", що стосується діяльності злочинної організації та ймовірного систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому".
Журналісти встановили, що Міндіч виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному з власників "ТаймЛюкс" — 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку.
Компанія "ТаймЛюкс" зареєстрована у Львові у травні 2025 року та має автопарк із трьох авто, що використовуються для міжнародних і внутрішніх пасажирських перевезень.
Журналісти також виявили, що партнером Вовка є Ельдар Асадулаєв — колишній співробітник західного регіонального управління Державної прикордонної служби, який у публічних сервісах позначений як начальник відділу боротьби з контрабандою.
Власники преміум-сервісу офіційно не пояснили обставин поїздки Міндіча: Максим Вовк заявив, що компанія не перевіряє документи пасажирів, а його партнер Асадулаєв сказав, що "вперше чує" про цю ситуацію.
У рекламних матеріалах "ТаймЛюкс" обіцяє швидкий перетин кордону, повний супровід та індивідуальні маршрути, а поїздка на Mercedes-Benz S-класу зі столиці до Варшави коштує 1300 євро.
До слова, у ДПСУ провели службове розслідування щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем і заявили — Міндіч залишив Україну законно.
Операція "Мідас"
- 10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми, що діяла в "Енергоатомі". За даними слідства, двоє осіб – радник ексміністра енергетики Германа Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії в розмірі 10-15% від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії “Квартал 95" та близького бізнес-партнера президента Зеленського.
- Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
- Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
- 13 листопада президент Зеленський ввів персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти фігурантів антикорупційної операції “Мідас” Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
- Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".