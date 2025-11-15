"Схеми": Міндіч виїхав з України на львівському VIP-таксі за декілька годин до обшуків

Бізнесмен і співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, якого правоохоронні органи підозрюють в організації корупційної схеми у сфері енергетики, скористався послугами львівського преміум-сервісу перевезень "ТаймЛюкс" для виїзду з України.

За даними розслідування "Схем" Радіо Свобода, Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі вночі 10 листопада — за кілька годин до обшуків НАБУ у межах операції "Мідас", що стосується діяльності злочинної організації та ймовірного систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому".

Журналісти встановили, що Міндіч виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному з власників "ТаймЛюкс" — 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку.

Фото: "Схеми"

Компанія "ТаймЛюкс" зареєстрована у Львові у травні 2025 року та має автопарк із трьох авто, що використовуються для міжнародних і внутрішніх пасажирських перевезень.

Журналісти також виявили, що партнером Вовка є Ельдар Асадулаєв — колишній співробітник західного регіонального управління Державної прикордонної служби, який у публічних сервісах позначений як начальник відділу боротьби з контрабандою.

Фото: Схеми

Власники преміум-сервісу офіційно не пояснили обставин поїздки Міндіча: Максим Вовк заявив, що компанія не перевіряє документи пасажирів, а його партнер Асадулаєв сказав, що "вперше чує" про цю ситуацію.

У рекламних матеріалах "ТаймЛюкс" обіцяє швидкий перетин кордону, повний супровід та індивідуальні маршрути, а поїздка на Mercedes-Benz S-класу зі столиці до Варшави коштує 1300 євро.

Фото: Схеми

До слова, у ДПСУ провели службове розслідування щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем і заявили — Міндіч залишив Україну законно.

Операція "Мідас"