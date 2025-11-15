База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаПолітика

"Схеми": Міндіч виїхав з України на львівському VIP-таксі за декілька годин до обшуків

Власники преміум-сервісу офіційно не пояснили обставин поїздки Міндіча.

"Схеми": Міндіч виїхав з України на львівському VIP-таксі за декілька годин до обшуків
Тимур Міндіч
Фото: Наші гроші

Бізнесмен і співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, якого правоохоронні органи підозрюють в організації корупційної схеми у сфері енергетики, скористався послугами львівського преміум-сервісу перевезень "ТаймЛюкс" для виїзду з України. 

За даними розслідування "Схем" Радіо Свобода, Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі вночі 10 листопада — за кілька годин до обшуків НАБУ у межах операції "Мідас", що стосується діяльності злочинної організації та ймовірного систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому".

Журналісти встановили, що Міндіч виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному з власників "ТаймЛюкс" — 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку. 

Фото: "Схеми"

Компанія "ТаймЛюкс" зареєстрована у Львові у травні 2025 року та має автопарк із трьох авто, що використовуються для міжнародних і внутрішніх пасажирських перевезень. 

Журналісти також виявили, що партнером Вовка є Ельдар Асадулаєв — колишній співробітник західного регіонального управління Державної прикордонної служби, який у публічних сервісах позначений як начальник відділу боротьби з контрабандою. 

Фото: Схеми

Власники преміум-сервісу офіційно не пояснили обставин поїздки Міндіча: Максим Вовк заявив, що компанія не перевіряє документи пасажирів, а його партнер Асадулаєв сказав, що "вперше чує" про цю ситуацію. 

У рекламних матеріалах "ТаймЛюкс" обіцяє швидкий перетин кордону, повний супровід та індивідуальні маршрути, а поїздка на Mercedes-Benz S-класу зі столиці до Варшави коштує 1300 євро. 

Фото: Схеми

До слова, у ДПСУ провели службове розслідування щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем і заявили — Міндіч залишив Україну законно.

Операція "Мідас"

  • 10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми, що діяла в "Енергоатомі". За даними слідства, двоє осіб – радник ексміністра енергетики Германа Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії в розмірі 10-15% від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії “Квартал 95" та близького бізнес-партнера президента Зеленського.
  • Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
  • Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
  • 13 листопада президент Зеленський ввів персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти фігурантів антикорупційної операції “Мідас” Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
  • Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies