У ДПСУ заявили, що Міндіч залишив Україну на законних підставах

Прикордонна служба зазначила, що для Міндіча не встановлювали обмежень про заборону виїзду з України.

Державна прикордонна служба України провела службове розслідування щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем, який фігурує у справі НАБУ щодо "Енергоатому". Прикордонники заявляють — Міндіч залишив Україну законно.

Про це ідеться у заяві Держприкордонслужби.

За результатами перевірки встановлено, що перетин кордону Міндічем відбувався законно та був оформлений у одному з пунктів пропуску відповідно до чинного законодавства.

"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", — повідомляється у заяві ДПСУ.

У Дежрприкордонслужбі додали, що також не встановлено жодних обмежень на його виїзд із України.

"Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України. Також Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону", — додають у повідомленні.

ДПСУ підкреслює, що контроль на державному кордоні здійснюється відповідно до визначених правил та наданих повноважень.

