У ДПСУ заявили, що Міндіч залишив Україну на законних підставах

Державна прикордонна служба України провела службове розслідування щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем, який фігурує у справі НАБУ щодо "Енергоатому". Прикордонники заявляють — Міндіч залишив Україну законно.
Про це ідеться у заяві Держприкордонслужби.
За результатами перевірки встановлено, що перетин кордону Міндічем відбувався законно та був оформлений у одному з пунктів пропуску відповідно до чинного законодавства.
"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", — повідомляється у заяві ДПСУ.
У Дежрприкордонслужбі додали, що також не встановлено жодних обмежень на його виїзд із України.
"Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України. Також Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону", — додають у повідомленні.
ДПСУ підкреслює, що контроль на державному кордоні здійснюється відповідно до визначених правил та наданих повноважень.
Операція "Мідас": що відомо:
- Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
- Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
- міністра юстиції Германа Галущенка 12 листопада вранці відсторонили від посади.
- Прокурор САП напередодні також зробив заяву щодо зв’язку Міндіча і Секретаря РНБО Рустема Умєрова на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Ігореві Миронюку.
- Умєров наразі перебуває з візитом у Туреччині. Після заяви прокурора САП Секретар РНБО заперечив вплив на нього «якихось осіб».
- Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".