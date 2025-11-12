Про оборону Покровська-Мирнограда
У ДПСУ заявили, що Міндіч залишив Україну на законних підставах

Прикордонна служба зазначила, що для Міндіча не встановлювали обмежень про заборону виїзду з України.

У ДПСУ заявили, що Міндіч залишив Україну на законних підставах
Тимур Міндіч
Фото: Наші гроші

Державна прикордонна служба України провела службове розслідування щодо перетину кордону бізнесменом Тимуром Міндічем, який фігурує у справі НАБУ щодо "Енергоатому". Прикордонники заявляють — Міндіч залишив Україну законно.

Про це ідеться у заяві Держприкордонслужби.

За результатами перевірки встановлено, що перетин кордону Міндічем відбувався законно та був оформлений у одному з пунктів пропуску відповідно до чинного законодавства. 

"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", — повідомляється у заяві ДПСУ.

У Дежрприкордонслужбі додали, що також не встановлено жодних обмежень на його виїзд із України. 

"Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України. Також Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону", — додають у повідомленні.

ДПСУ підкреслює, що контроль на державному кордоні здійснюється відповідно до визначених правил та наданих повноважень. 

Операція "Мідас": що відомо:

  • Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
  • Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов. 
  • міністра юстиції Германа Галущенка 12 листопада вранці відсторонили від посади. 
  • Прокурор САП напередодні також зробив заяву щодо зв’язку Міндіча і Секретаря РНБО Рустема Умєрова на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Ігореві Миронюку.
  • Умєров наразі перебуває з візитом у Туреччині. Після заяви прокурора САП Секретар РНБО заперечив вплив на нього «якихось осіб».
  • Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
