Володимир Зеленський поспілкувався з сенаторами США

Президент поінформував партнерів про ситуацію на фронті, посилення ППО та потреби України у зброї.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову із сенаторами США.

В зустрічі взяли участь Ліндсі Грем, Джинн Шахін, Річард Блюменталь, Емі Клобучар, Шелдон Вайтгауз, Майкл Беннет, Адам Шифф і Річард Дурбін.

Президент України розповів про ситуацію на фронті, зокрема в Покровську, посилення ППО та українські потреби у зброї. Також обговорили збільшення тиску на Росію, зокрема через санкційні законопроєкти в Конгресі США.

Крім того, співрозмовники обговорили роботу для повернення українських дітей, яких викрала Росія, та дії першої леді США Меланії Трамп у цьому питанні.