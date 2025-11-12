Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаПолітика

Володимир Зеленський поспілкувався з сенаторами США

Президент поінформував партнерів про ситуацію на фронті, посилення ППО та потреби України у зброї. 

Володимир Зеленський поспілкувався з сенаторами США
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову із сенаторами США

В зустрічі взяли участь Ліндсі Грем, Джинн Шахін, Річард Блюменталь, Емі Клобучар, Шелдон Вайтгауз, Майкл Беннет, Адам Шифф і Річард Дурбін.

Президент України розповів про ситуацію на фронті, зокрема в Покровську, посилення ППО та українські потреби у зброї. Також обговорили збільшення тиску на Росію, зокрема через санкційні законопроєкти в Конгресі США. 

Крім того, співрозмовники обговорили роботу для повернення українських дітей, яких викрала Росія, та дії першої леді США Меланії Трамп у цьому питанні.
