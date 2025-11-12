Володимир Зеленський поспілкувався з сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову із сенаторами США.
В зустрічі взяли участь Ліндсі Грем, Джинн Шахін, Річард Блюменталь, Емі Клобучар, Шелдон Вайтгауз, Майкл Беннет, Адам Шифф і Річард Дурбін.
Президент України розповів про ситуацію на фронті, зокрема в Покровську, посилення ППО та українські потреби у зброї. Також обговорили збільшення тиску на Росію, зокрема через санкційні законопроєкти в Конгресі США.
Крім того, співрозмовники обговорили роботу для повернення українських дітей, яких викрала Росія, та дії першої леді США Меланії Трамп у цьому питанні.