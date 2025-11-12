Зеленський анонсував санкції проти фігурантів корупційної справи і доручив звільнити Галущенка і Гринчук

Президент Володимир Зеленський доручив уряду відправити у відставку міністра юстиції Германа Галущенка і міністерку енергетики Світлану Гринчук. Про це він сказав у зверненні 12 листопада, що стало першим випадком детального коментування справи про корупцію в "Енергоатомі".

Також президент анонсував санкції проти фігурантів цієї справи. Як відомо, її організатором вважають Тимура Міндіча – співвласника "Студії «Квартал 95»".

"Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому»", – сказав Зеленський.

Контекст

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента. Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника.

В справі підозри отримали семеро людей: бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів.

Германа Галущенка сьогодні вранці відсторонили. Рішень по Гринчук на позачерговому засіданні уряду не було. Обидва вони фігурували в розмовах підозрюваних, але причетність їх до схеми поки не заявляли.

12 листопада ВАКС відправив під варту з можливістю застави перших двох підозрюваних: Миронюка і Басова.