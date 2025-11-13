До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
​«Українська команда» передала спецпідрозділу «Артан» ГУР зарядні станції

Бійці проводять спецорперації на найгарячіших точках. 

​«Українська команда» передала спецпідрозділу «Артан» ГУР зарядні станції
Зарядні станції для дронів

Волонтери «Української команди» передали бійцям спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки автономні зарядні станції, щоб забезпечити безперебійне живлення їхньої техніки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» передала велику партію зарядних станцій бійцям спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки. Сьогодні вони проводять високоризиковані операції на найгарячіших ділянках фронту та в глибокому тилу ворога», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Раніше розвідники підрозділу «Артан» брали участь у боях за Київщину,  захищали Бахмут, звільняли Харківщину, а також проводили спецоперації на Чорному морі та в окупованому Криму.  

Крім «Артана», «Українська команда» передала попередньо великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» НГУ, полку «Ахіллес» Сил безпілотних систем та іншим військовим підрозділам.
