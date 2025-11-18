Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський обговорив із парламентарями Іспанії можливості програм PURL та SAFE

Також спілкувалися про продовження гуманітарної та енергетичної допомоги, і вступ України в ЄС.

Зеленський обговорив із парламентарями Іспанії можливості програм PURL та SAFE
Володимир Зеленський, голова Конгресу депутатів Франсіна Арменголь і голова Сенату Педро Роллан.
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у Іспанії провів зустріч із головами обох палат Генеральних кортесів: головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом.

Як зазначено у повідомленні пресслужби Офісу президента, глава держави подякував обом палатам за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та всі ухвалені рішення на підтримку нашої країни.

Зеленський розповіва політикам про ситуацію на фронті та російські атаки на людей, житлові будинки й енергетичну систему. Тому серед ключових потреб України – посилення ППО: додаткові системи та ракети до них. 

Він зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з іспанськими оборонними компаніями.

Крім того, говорили про можливості програм PURL та SAFE і те, як вони можуть допомогти посиленню українських воїнів.Окрема увага – продовженню гуманітарної та енергетичної допомоги, а також підтримці спільного шляху України та Молдови до членства у Європейському Союзі.

  • Президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Іспанії, де запланована зустріч із її прем’єр-міністром Педро Санчесом. Він повідомив, що розраховує на нові домовленості, які посилять Україну.
  • Завтра Зеленський летітиме до Туреччини. Україна готує активізацію перемовин і має напрацьовані рішення, які пропонуватиме партнерам. 
