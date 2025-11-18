Зеленський обговорив із парламентарями Іспанії можливості програм PURL та SAFE

Президент України Володимир Зеленський у Іспанії провів зустріч із головами обох палат Генеральних кортесів: головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом.
Як зазначено у повідомленні пресслужби Офісу президента, глава держави подякував обом палатам за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та всі ухвалені рішення на підтримку нашої країни.
Зеленський розповіва політикам про ситуацію на фронті та російські атаки на людей, житлові будинки й енергетичну систему. Тому серед ключових потреб України – посилення ППО: додаткові системи та ракети до них.
Він зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з іспанськими оборонними компаніями.
Крім того, говорили про можливості програм PURL та SAFE і те, як вони можуть допомогти посиленню українських воїнів.Окрема увага – продовженню гуманітарної та енергетичної допомоги, а також підтримці спільного шляху України та Молдови до членства у Європейському Союзі.
- Президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Іспанії, де запланована зустріч із її прем’єр-міністром Педро Санчесом. Він повідомив, що розраховує на нові домовленості, які посилять Україну.
- Завтра Зеленський летітиме до Туреччини. Україна готує активізацію перемовин і має напрацьовані рішення, які пропонуватиме партнерам.