Зеленський обговорив із парламентарями Іспанії можливості програм PURL та SAFE

Також спілкувалися про продовження гуманітарної та енергетичної допомоги, і вступ України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський у Іспанії провів зустріч із головами обох палат Генеральних кортесів: головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом.

Як зазначено у повідомленні пресслужби Офісу президента, глава держави подякував обом палатам за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та всі ухвалені рішення на підтримку нашої країни.

Зеленський розповіва політикам про ситуацію на фронті та російські атаки на людей, житлові будинки й енергетичну систему. Тому серед ключових потреб України – посилення ППО: додаткові системи та ракети до них.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з іспанськими оборонними компаніями.

Крім того, говорили про можливості програм PURL та SAFE і те, як вони можуть допомогти посиленню українських воїнів.Окрема увага – продовженню гуманітарної та енергетичної допомоги, а також підтримці спільного шляху України та Молдови до членства у Європейському Союзі.