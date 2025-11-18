Уряд схвалив оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради "Нафтогазу"

Сьогодні, 18 листопада, уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, це є черговим кроком у рамках Урядового плану оновлення менеджменту всіх державних компаній енергетичного сектору.

Вона зазначила, що контракти чинного складу спливають у січні. Відповідно конкурс запускаюмо зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи.

"Очікуємо формування нового складу наглядової ради Нафтогазу до 20 січня 2026", – повідомила прем'єрка.