База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Уряд схвалив оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради "Нафтогазу"

Очікують формування нового складу наглядової ради до 20 січня 2026.

Фото: Юлія Свириденко

Сьогодні, 18 листопада, уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, це є черговим кроком у рамках Урядового плану оновлення менеджменту всіх державних компаній енергетичного сектору.

Вона зазначила, що контракти чинного складу спливають у січні. Відповідно конкурс запускаюмо зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи.

"Очікуємо формування нового складу наглядової ради Нафтогазу до 20 січня 2026", – повідомила прем'єрка.

  • Нещодавно Володимир Зеленський повідомив про початок перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики.
  • Крім Нафтогазу, це стосується "Енергоатому","Укргідроенерго" та Оператора газотранспортної системи України.
