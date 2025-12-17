"Укрнафту" очолив Богдан Кукура

Богдан Кукура став переможцем відкритого конкурсу на цю посаду.

Очільником найбільшої нафтогазовидобувної компанії України "Укрнафта" (більшість акцій належить державі в особі НАК “Нафтогаз України”) став Богдан Кукура.

“Укрнафта отримала нового керівника. Вітаю Богдана Кукуру з перемогою у відкритому конкурентному відборі на посаду голови правління АТ “Укрнафта”, – написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у Facebook.

Він зазначив, що конкурс проходив відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і тривав із серпня.

До процесу було залучено професійне рекрутингове агентство. Переможця відбору затвердила Наглядова рада компанії.

“Бажаю новому керівнику успіхів на посаді. Його багаторічний управлінський досвід і професійні якості мають допомогти Укрнафті зберегти курс на реформи та трансформацію, розпочаті у 2022 році”, – зазначив Корецький.

Голова “Нафтогазу” окремо подякував Юрію Ткачуку за ефективне управління “Укрнафтою” та забезпечення стабільної роботи в перехідний період.

“Вдячний також членам незалежної Наглядової ради Укрнафти за організацію відкритого і прозорого конкурсу. Група Нафтогаз, як один із акціонерів Укрнафти, очікує повного виконання всіх стратегічних та операційних завдань, визначених Урядом України”, – написав Корецький.

Як зазначає пресслужба “Укрнафти”, до призначення Богдан Кукура обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера АТ “Укрнафта”. Він є досвідченим фахівцем із багаторічним практичним досвідом у нафтогазовій галузі, добре знає виробничі процеси компанії та безпосередньо залучений до розвитку напрямів видобутку нафти й газу.

Богдан Кукура має повну вищу технічну освіту — гірничий інженер, випускник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю «Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ». Також має ступінь MBA.

Його професійний шлях охоплює роботу в провідних компаніях галузі, зокрема «Укргазвидобування», Regal Petroleum та інших, а також управління проєктами з проєктування та розробки нафтових і газових родовищ. Він є співавтором низки патентів і технічних рішень у сфері експлуатації свердловин та виробничого обладнання.

Загалом Богдан Кукура має понад 26 років досвіду реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі.