В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаЕкономікаДержава

У Одесі після нічного обстрілу почали відновлювальні роботи

На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах.

У Одесі після нічного обстрілу почали відновлювальні роботи
Ліквідація наслідків атаки на Одещині
Фото: ДСНС

Після нічного обстрілу у Одесі розпочалися відновлювальні роботи. 

Про це у телеграмі написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

"Провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеси. Внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода", – розповіла глава уряду. 

Відновлювальні роботи розпочали негайно після обстрілів. На місці працюють профільні заступники Міненерго та МВС, ДСНС, профільні служби для якнайшвидшого заживлення і відновлення водопостачання.

На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах. На місцях працюють пункти незламності. 

Лікарні та інші обʼєкти життєзабезпечення в місті переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів.

"Доручила Одеській ОВА інформувати населення про ситуацію із електро- і водопостачанням", – зазначила прем'єрка. 

  • Росіяни 13 грудня завдали масованого удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі півдня України. Є поранені, понад десяток цивільних об'єктів пошкоджені.
  • За даними президента Володимира Зеленського, всього більше 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies