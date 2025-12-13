У Одесі після нічного обстрілу почали відновлювальні роботи

Після нічного обстрілу у Одесі розпочалися відновлювальні роботи.
Про це у телеграмі написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеси. Внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода", – розповіла глава уряду.
Відновлювальні роботи розпочали негайно після обстрілів. На місці працюють профільні заступники Міненерго та МВС, ДСНС, профільні служби для якнайшвидшого заживлення і відновлення водопостачання.
На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах. На місцях працюють пункти незламності.
Лікарні та інші обʼєкти життєзабезпечення в місті переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів.
"Доручила Одеській ОВА інформувати населення про ситуацію із електро- і водопостачанням", – зазначила прем'єрка.
- Росіяни 13 грудня завдали масованого удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі півдня України. Є поранені, понад десяток цивільних об'єктів пошкоджені.
- За даними президента Володимира Зеленського, всього більше 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог.