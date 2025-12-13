Нацбанк випустив пам'ятну монету «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат Magura».

Як зазначає НБУ, за допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30.

Таким чином нова пам’ятна монета увічнює інженерну майстерність українських розробників зброї і бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння в цій війні.

Монета має номінал 5 гривень.

На її реверсі зображено стилізований надводний безпілотник Magura, що розсікає морські хвилі. Угорі – сцена моменту знищення ворожого винищувача Су-30, яка підтверджує ефективну протидію ворогу на морі та в повітрі. Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України, єдиний спецпідрозділ якого “Groop 13ˮ застосовував ці надводні безпілотники в бойових умовах під час реалізації своїх військових операцій.

На аверсі монети на матовому тлі зображено стилізований образ Магури – праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названий безпілотний катер Magura.

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптор: Володимир Дем’яненко.

Пам’ятна монета «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат Magura» введена в обіг 12 грудня 2025 року.

Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 16 грудня 2025 року.

Також придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів, перелік яких є на сайті НБУ.