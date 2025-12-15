"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
В Україні запроваджують порайонне оповіщення повітряних тривог, крім Луганщини та Донеччини

Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

В Україні запроваджують порайонне оповіщення повітряних тривог, крім Луганщини та Донеччини
Повітряна тривога. Ілюстративне фото
Фото: BBC

Сьогодні, 15 грудня, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила, що по всій країні запроваджують порайонне оповіщення повітряних тривог.

"ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей", – написала вона у телеграмі.

За її словами, диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози.

Юлія Свириденко також зазначила, що про таке давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.

Глава уряду розповіла, що новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах, а найбільший ефект зафіксували у Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській – більш ніж на місяць у деяких громадах. 

"Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах", – написала Свириденко. 

Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування.
﻿
