Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Український лідер і анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

“Розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали”, – зазначив він.

Зеленський подякував очільнику канадського уряду за підтримку та готовність допомагати.

“Плануємо також розмову Коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес”, – сказав президент.