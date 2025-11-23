Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський поспілкувався із прем’єр-міністром Канади і анонсував розмову Коаліції охочих

Президент України подякував Марку Карні за підтримку та готовність допомагати. 

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Український лідер і анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

“Розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали”, – зазначив він.

Зеленський подякував очільнику канадського уряду за підтримку та готовність допомагати. 

“Плануємо також розмову Коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес”, – сказав президент.

  • Українська делегація розпочала роботу у Женеві щодо узгодження мирного плану. Сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Наступна зустріч відбудеться із делегацією США.
  • Президент Зеленський наголосив, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. 
