Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаПолітика

Антоніу Кошта збирає усіх 27 лідерів ЄС на спецзустріч щодо України в Анголі в понеділок

Зустріч пройде в рамках саміту Європейського Союзу та Африки в столиці Анголи Луанді.

Антоніу Кошта збирає усіх 27 лідерів ЄС на спецзустріч щодо України в Анголі в понеділок
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта повідомив, що збирає усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України в Анголі в понеділок, 24 листопада. 

Про це він написав у соцмережі Х. 

“Ми вітаємо постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні. Початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру. Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка вимагатиме додаткової роботи.

Ми готові долучитися, щоб забезпечити сталий майбутній мир. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою.

Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, що зробить Україну вразливою до майбутніх нападів.

Ми повторюємо, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.

Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити силу нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів.

Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України в рамках саміту ЄС-Африка у Луанді в понеділок”.

  • Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
  • Згодом з'явилася заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи".
  • Згодом Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні. Він додав, що метою є досягти миру.
  • Завтра, 23 листопада, представники України, США, Британії, Франції та Німеччини обговорять “мирний план” у Швейцарії.
