Антоніу Кошта збирає усіх 27 лідерів ЄС на спецзустріч щодо України в Анголі в понеділок

Зустріч пройде в рамках саміту Європейського Союзу та Африки в столиці Анголи Луанді.

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта повідомив, що збирає усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України в Анголі в понеділок, 24 листопада.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Ми вітаємо постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні. Початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру. Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка вимагатиме додаткової роботи.

Ми готові долучитися, щоб забезпечити сталий майбутній мир. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою.

Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, що зробить Україну вразливою до майбутніх нападів.

Ми повторюємо, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.

Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити силу нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів.

Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України в рамках саміту ЄС-Африка у Луанді в понеділок”.