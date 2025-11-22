Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Борис Джонсон розкритикував “мирний план” США щодо України: “Це військова кастрація України”

Джонсон закликав відмовитися від цього плану.

Борис Джонсон розкритикував “мирний план” США щодо України: “Це військова кастрація України”
Борис Джонсон
Фото: EPA/UPG

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у колонці для Daily Mail різко розкритикував “мирний план Трампа” щодо припинення війни в Україні.

Джонсон заявив, що запропонований підхід є фактично здачею України інтересам Кремля.

“Так званий мирний план вимагає військової кастрації України”, – пише експрем’єр.

За його словами, документ фактично закріплює за Москвою право контролювати політичні та безпекові рішення Києва. Він передбачає російське вето на вступ України до НАТО і контроль Росії над розміщенням будь-яких іноземних військ на українській землі.

Джонсон наголошує, що план вимагає не лише відмови України від звільнення окупованих територій, а й передачі тих регіонів, які РФ навіть не контролює.

“Українці мають не тільки відмовитися від повернення Криму і Донбасу, але й віддати величезні території з 250 тисячами громадян, яких росіяни навіть не захопили”.

Політик підкреслює, що такі умови прирекли б Україну на майбутні напади РФ: “Це повна капітуляція друзів України. Це Мюнхен”.

Зазначимо, що Джонсон має на увазі Мюнхенську угоду 1938 року, коли Велика Британія та Франція погодилися на вимоги Гітлера і віддали йому частину Чехословаччини (Судети) “в обмін на мир”. Це стало символом політики умиротворення агресора, яка лише підштовхнула нацистську Німеччину до подальшої війни.

Джонсон також натякнув, що навіть Кремль сприймає план як вигідний подарунок.

На завершення Джонсон закликав відмовитися від цього плану “в ім’я свободи”.
﻿
