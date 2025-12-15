Росіяни вдарили зі ствольної артилерії по Костянтинівці на Донеччині

Постраждала людина, є пошкодження будинків.

Місто Костянтинівка на Донеччині зазнало чергового обстрілу зі ствольної артилерії з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської ОВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні місто Костянтинівка зазнала чергового обстрілу зі ствольної артилерії з боку російських окупантів. У результаті атаки поранено одну цивільну особу, яка отримала тілесні ушкодження за місцем свого проживання", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, пошкоджень житлових будинків та об’єктів інфраструктури не зафіксовано.

Правоохоронні органи продовжують документувати воєнні злочини РФ.

Очільник МВА вкотре наголошує: "перебування в громаді залишається смертельно небезпечним. Евакуація — це реальний шанс зберегти життя".