Росіяни вдарили зі ствольної артилерії по Костянтинівці на Донеччині

Місто Костянтинівка на Донеччині зазнало чергового обстрілу зі ствольної артилерії з боку російських окупаційних військ.
Про це повідомляє очільник Костянтинівської ОВА Сергій Горбунов.
"Сьогодні місто Костянтинівка зазнала чергового обстрілу зі ствольної артилерії з боку російських окупантів. У результаті атаки поранено одну цивільну особу, яка отримала тілесні ушкодження за місцем свого проживання", – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, пошкоджень житлових будинків та об’єктів інфраструктури не зафіксовано.
Правоохоронні органи продовжують документувати воєнні злочини РФ.
Очільник МВА вкотре наголошує: "перебування в громаді залишається смертельно небезпечним. Евакуація — це реальний шанс зберегти життя".
- Унаслідок російських обстрілів Донецької області за минулу добу загинула людина, поранено чотири.