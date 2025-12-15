В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Сили оборони: Варварівка на Гуляйпільському напрямку залишається під контролем ЗСУ

Ворог продовжує спроби проникнути у село.

Сили оборони: Варварівка на Гуляйпільському напрямку залишається під контролем ЗСУ
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: 21 ОМБР

Населений пункт Варварівка на Гуляйпільському напрямку залишається під контролем Сил оборони України. 

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Суспільному.

За його словами, наразі бої тривають у степовій місцевості поблизу села. Противник намагається штурмувати українські позиції, використовуючи погодні умови та лісосмуги, однак українські військові ефективно знищують ворожі групи.

"Село Варварівка, Запорізької області перебуває під контролем Сил оборони. Тривають бої в степовій зоні неподалік населеного пункту. Противник намагається штурмувати в лісосмугах використовуючи погодні умови. Натомість Сили оборони України здійснюють пошуково-розвідувальні дії та оперативно виявляють і знищують військових РФ", – зазначив Волошин.

Також речник уточнив, що спроби російських підрозділів проникнути в село тривають, але говорити про його окупацію – підстав немає.

"Тривають жорстокі бої. Групи противника намагаються інфільтруватися та підійти ближче до наших позицій, навіть намагаються зайти в тил, але ми їх знищуємо. Варварівка залишається під контролем ЗСУ, бої точаться на околицях", – сказав він.
﻿
