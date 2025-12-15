В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
​Шпигунка з "однокласників", яка стежила за військовими штабами, отримала 15 років тюрми

Зловмисниця передавала ворогу інформацію для здійснення повітряних атак по Краматорську.

​Шпигунка з "однокласників", яка стежила за військовими штабами, отримала 15 років тюрми
Ілюстративне фото
Фото: visnik-press.com.uа

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яку затримали на Донеччині у травні цього року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисниця передавала інформацію росіянам для здійснення повітряних атак по Краматорську з використанням ракетного озброєння, дронів та керованих авіабомб. Йдеться про 45-річну працівницю місцевого комунального підприємства, яку окупанти завербували через заборонену соцмережу "Однокласники".

Щоб залучити жінку до співпраці, російські спецслужбісти задіяли мешканця тимчасово окупованої частини регіону. Надалі воєнна розвідка Росії використовувала його як "зв’язкового". 

Для виконання агентурного завдання, жінка розпитувала свого чоловіка про локації українських військ і вела спостереження з вікна власного будинку. Найбільшу увагу вона звертала на маршрути руху військових ешелонів та локації командних штабів.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використовувала для "листування" з ворогом. Суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
