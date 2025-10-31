Укренерго оприлюднило заплановані на 1 листопада заходи обмеження споживання електроенергії

Час та обсяг застосування обмежень може змінитись.

Завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Обмеження для побутових споживачів діятимуть з 8:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 обсягом 0,5 черги.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів застосовуватимуться з 8:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

Втім, час та обсяг застосування обмежень може змінитись, тому слід стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В Укренерго нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.